Арина Соболенко показала эффектные фото в свой день рождения

Четвёртая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила свежие фотографии в своих социальных сетях. Сегодня, 5 мая, Соболенко исполнилось 24 года.

«24. С днём рождения меня. Проверку почти все прошли, можно выставлять, что у меня день рождения», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива арины соболенко

Фото: из личного архива арины соболенко

В настоящее время Соболенко находится в Риме (Италия), где с 9 по 15 мая пройдёт грунтовый турнир категории WTA-1000. Действующим победителем соревнований в Риме является лидер сезона полька Ига Свёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла со счётом 7:6, 6:3 американку Кори Гауфф.

В апреле на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) Соболенко дошла до финала, где крупно проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 2:6. Финал в Штутгарте – лучший результат Арины в текущем сезоне, она начинала его в статусе второй ракетки мира.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: