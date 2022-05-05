Энди Маррей снялся с «Мастерса» в Мадриде. Сегодня он должен был сыграть с Джоковичем
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Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей снялся с турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Подробные причины такого решения не называются. Сообщается, что Маррей прекратил свои выступления на грунтовом турнира в столице Испании из-за болезни.
Таким образом, матч третьего круга соревнований между Энди Марреем и Новаком Джоковичем не состоится. Сербский теннисист автоматически вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Душан Лайович (Сербия).
Отметим, что игровой день сегодня, 5 мая, начнётся с матча между Андреем Рублёвым (Россия) и Даниэлем Эвансом (Великобритания). Теннисисты сыграют на центральном корте.
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