«Вплоть до членовредительства». Ник Кирьос признался в своих психических проблемах

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о проблемах с психическим здоровьем, которые были у него в прежнее время.
«Всё было очень серьёзно, вплоть до членовредительства. Это ненормально. Кажется, я оттолкнул всех, кто заботился обо мне, я не общался с ними. Я просто закрылся от реальности и пытался справиться со своими проблемами в одиночку.
Я злоупотреблял алкоголем, таблетками. Ситуация вышла из-под контроля. Сейчас я почти не пью, разве что бокал вина за ужином. Пытаюсь восстановить отношения с семьёй и выработать здоровые привычки в отношении диеты, хорошего сна. Стараюсь больше тренироваться. Вот и всё. Я думаю, что коронавирус (пандемия. — Прим. «Чемпионата») очень помог мне в этом», — приводит слова Кирьоса Nine.com.au.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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