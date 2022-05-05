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Вероника Кудерметова ответила на вопрос об отстранении российских теннисистов от Уимблдона

Вероника Кудерметова ответила на вопрос об отстранении российских теннисистов от Уимблдона
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25-я ракетка мира Вероника Кудерметова ответила на вопрос об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона.

«Здесь, наверное, просто без комментариев. Но все это очень грустно, конечно», — приводит слова Кудерометовой «Татар-информ».

Напомним, на текущем грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде Кудерметова потерпела поражение в первом круге. Россиянка уступила второй ракетке мира Пауле Бадосе в двух сетах со счётом 3:6, 0:6.

Следующими соревнованиями, в которых примет участие Кудерметова станет турнир категории WTA-1000 в Риме. Он пройдёт с 9 по 15 мая.

Напомним, в конце апреля Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC) о том, что российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнирах под их эгидой в 2022 году. В том числе в травяном турнире «Большого шлема» — Уимблдоне.

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