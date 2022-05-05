12-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей 100-й победе в ATP туре.
«Я прошел свой собственный путь. Я помню первую победу, а сейчас их уже сто. Я надеюсь на большее, потому что работаю для этого и просто люблю играть в теннис. Каждый выигранный матч – это важный пункт.
Когда ты выигрываешь турнир, это особое событие. Первый титул в Софии был особенным. Молодежный итоговый и победа на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне тоже. Есть и конкретные матчи, которые становятся особенными, и я могу гордиться собой. Но я буду старательнее работать с каждым днем», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.
Напомним, сегодня, 5 мая, в 18:30 мск Синнер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в третьем круге грунтового «Мастерса» в Мадриде.
Даниил Медведев тренируется на грунте
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