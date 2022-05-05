«Надеюсь, нам с Полиной удастся сыграть в паре». Кудерметова — о сестре-теннисистке
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25-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала об успехах своей сестры Полины.
«Как у сестры складывается переход во взрослый теннис? У Полины дела идут потихонечку. Она двигается к своим целям и выступает на турнирах: когда-то удачно, когда-то нет. Но сейчас у нее очень непростой период перехода во взрослый теннис. Это всегда очень непростой период, поэтому я желаю ей только удачи и чтобы она поскорее смогла прорваться туда повыше, к топовым теннисистам.
Надеюсь, что нам с Полиной когда-нибудь удастся сыграть в дуэте. Это было бы очень здорово, и, наверное, это и есть одна из моих теннисных мечт», — приводит слова Вероники Кудерметовой «Татар-информ».
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