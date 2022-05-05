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Кудерметова сравнила ценность медали Олимпийских игр и победы на турнире «Большого шлема»

Кудерметова сравнила ценность медали Олимпийских игр и победы на турнире «Большого шлема»
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25-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова сравнила ценность медали Олимпийских игр и победы на турнире «Большого шлема».

«Что чувствовала после поражения в парном матче за бронзу на Олимпиаде? Конечно, было очень обидно упустить эту медаль. Мы были к ней так близко, находились в шаге от нее. Конечно, я очень переживала. Для меня, наверное, это было большое разочарование и большая потеря. Я очень долго, очень сильно переживала по этому поводу.

Конечно, я не могу сравнивать медаль Олимпиады и любой титул на теннисном турнире. Это абсолютно разные вещи. Это даже не объяснить, наверное.

До поездки на Олимпиаду я говорила, что, конечно, для любого теннисиста важнее выиграть турнир Большого шлема. Но когда ты окунаешься во всю эту олимпийскую атмосферу… Это что-то незабываемое и невероятное. Уверена, любой спортсмен безумно хочет выиграть эту медаль", — приводит слова Кудерметовой «Татар-информ».

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