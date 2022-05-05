Стала известна причина снятия Энди Маррея с матча с Новаком Джоковичем в Мадриде

Директор турнира в Мадриде, бывший испанский теннисист Фелисьяно Лопес назвал причину, по которой трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей отказался выходить на матч третьего круга, в котором его соперником должен был стать 20-кратный победитель ТБШ Новак Джокович. По словам Лопеса, у Маррея случилось пищевое отравление.

«У него случилось пищевое отравление. Утром ему уже стало легче, но всё же он был ещё не в том состоянии, чтобы выходить на корт», — приводит слова директора Daily Mail.

Таким образом, матч третьего круга соревнований между Энди Марреем и Новаком Джоковичем не состоится. Сербский теннисист автоматически вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Душан Лайович (Сербия).

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: