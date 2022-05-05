Екатерина Александрова — Онс Жабер: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 5 мая, в Мадриде (Испания) состоится полуфинальный матч «Мастерса», в котором сыграют 45-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова и 10-й номер женского мирового рейтинга, представительница Туниса Онс Жабер. Поединок пройдёт на основном стадионе и начнётся не ранее 15:30 мск.

По личным встречам Александрова выигрывает у Жабер — 6:1. Единственный раз российская теннисистка проиграла представительнице Туниса на харде 9 марта 2017 года. Тогда матч турнира в Китае завершился со счётом 6:1, 2:6, 6:3 в пользу тунисской спортсменки.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Екатерина Александрова— Онс Жабер на «Мастерсе» в Мадриде