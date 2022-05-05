Андрей Рублёв пробился в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде, обыграв Даниэля Эванса

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

Рублёв в третьем круге обыграл 36-ю ракетку мира, британца Даниэля Эванса со счётом 7:6 (9:7), 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

Рублёв выполнил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из двенадцати брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет и две ошибки на подаче. Эванс сделал два брейка при пяти брейк-пойнтах.

Соперник Андрея Рублёва по четвертьфиналу турнира в Мадриде определится сегодня, 5 мая. Им станет победитель пары Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция).

Призовой фонд турнира в этом году составил € 2 614 465. Действующим чемпионом соревнований является представитель Германии Александр Зверев.