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Янник Синнер совместно с известной компанией выпустил иллюстрированное пособие по теннису

Янник Синнер совместно с известной компанией выпустил иллюстрированное пособие по теннису
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Двенадцатая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер выпустил иллюстрирование пособие по теннису для детей. Партнёром спортсмена стала известная итальянская компания Panini.

Фото доступно в социальных сетях Panini.

«Наконец-то мы здесь: с завтрашнего дня во всех итальянских книжных магазинах и магазинах комиксов будет доступна книга «Маленькие и большие чемпионы — иллюстрированное теннисное пособие от Янника Синнера».

Это путешествие в удивительный мир тенниса вместе с исключительным руководством, включающим идеи, иллюстрации и множество советов, чтобы стать чемпионом не только на корте, но и в повседневной жизни. Вне зависимости от того, являетесь ли вы теннисистом, мечтающим стать чемпионом, или просто поклонником этого замечательного вида спорта, эта книга — для вас!» — написал официальный аккаунт компании Panini у себя в социальных сетях.

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