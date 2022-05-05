Янник Синнер совместно с известной компанией выпустил иллюстрированное пособие по теннису

Двенадцатая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер выпустил иллюстрирование пособие по теннису для детей. Партнёром спортсмена стала известная итальянская компания Panini.

Фото доступно в социальных сетях Panini.

«Наконец-то мы здесь: с завтрашнего дня во всех итальянских книжных магазинах и магазинах комиксов будет доступна книга «Маленькие и большие чемпионы — иллюстрированное теннисное пособие от Янника Синнера».

Это путешествие в удивительный мир тенниса вместе с исключительным руководством, включающим идеи, иллюстрации и множество советов, чтобы стать чемпионом не только на корте, но и в повседневной жизни. Вне зависимости от того, являетесь ли вы теннисистом, мечтающим стать чемпионом, или просто поклонником этого замечательного вида спорта, эта книга — для вас!» — написал официальный аккаунт компании Panini у себя в социальных сетях.

Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас: