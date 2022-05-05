«Выиграл матч, который должен был выигрывать». Селиваненко — о победе Рублёва над Эвансом
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над британцем Даниэлем Эвансом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Рублёв победил соперника со счётом 7:6 (9:7), 7:5.
«Очень важная победа Рублёва. Выиграл матч, который и должен был выигрывать. Но для уверенности, для того, чтобы претендовать на самые высокие результаты, у Андрея всё есть. Главное для него — быть в хорошем состоянии и заряженным на игру.
Эванс — непростой соперник. Но лёгких игр на таком уровне не бывает. Для Андрея при всех нюансах это хорошая и важная победа», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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