Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Эванса в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над британцем Даниэлем Эвансом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Рублёв победил соперника со счётом 7:6 (9:7), 7:5.
«Хорошо, что Андрей победил в два сета, хотя всё равно играли два с половиной часа. Победа над Эвансом довольно тяжёлая. Лёгких соперников нет, тем более мяч в Мадриде летит немного по-другому — всё-таки 1000 метров над уровнем моря.
Во втором сете Рублёв немного сбавил обороты, мог легче выигрывать. Андрей вёл 3:1, а мог бы сделать 4:1. Было много брейк-пойнтов, потому что Рублёв не очень чётко сыграл на подаче и приёме. Было очень много второй подачи. Эванс на приёме рисковал, выравнял игру. К счастью, Андрей справился и довёл матч до конца. Думаю, к следующему матчу он восстановится.
Почему Рублёв много ошибался? Он был вынужден всё время атаковать, потому что Эванс хорошо играет позиционно, он часто выходит к сетке — при такой игре обводить соперника гораздо сложнее. Андрей не мог играть мягче, потому что получил бы жёсткую атаку Эванса. Рублёв был вынужден рисковать в розыгрыше каждого мяча — это было оправданно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
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