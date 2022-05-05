Камельзон: с британцами матчи очень принципиальные — рад, что Рублёв выиграл у Эванса

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе Андрея Рублёва над Даниэлем Эвансом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (7:6 (9:7), 7:5).
«Это хорошая победа. Рублёв должен был побеждать Эванса. Соперник заслуживает похвалы, но Рублёв не просто так находится в десятке лучших теннисистов. Конечно, случаются сюрпризы, особенно против игроков двадцатки-тридцатки. Каждая победа сейчас нам очень дорога. Это большая радость не только для поклонников Рублёва.
Я очень рад, что Андрей победил. Принципиально было победить британца? С британцами матчи сейчас очень принципиальные. Они сами на себя не похожи. Этим решением они не только стреляют себе в ногу, но и рубят сук, на котором сидят. Отстранение россиян от Уимблдона чем-то хорошим для Англии не закончится», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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