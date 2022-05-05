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Андрей Рублёв доходил до четвертьфиналов всех грунтовых «Мастерсов»

Андрей Рублёв доходил до четвертьфиналов всех грунтовых «Мастерсов»
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв доходил как минимум до 1/4 финала на всех грунтовых турнирах категории «Мастерс».

В 2021 году Рублёв вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло, в том же году в Риме он попал в четвертьфинал, а в Мадриде-2021 Андрей дошёл лишь до третьего круга.

Сегодня, 5 мая, Андрей Рублёв стал четвертьфиналистом мадридского турнира, таким образом дойдя до этой стадии на всех трёх грунтовых «Мастерсах».

Напомним, Рублёв в третьем круге обыграл 36-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса со счётом 7:6 (9:7), 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

Соперником Рублёва по четвертьфиналу турнира в Мадриде станет победитель пары Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция).

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