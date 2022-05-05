Александрова не смогла выйти в финал турнира в Мадриде, уступив Жабер
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В полуфинале Александрова, начавшая соревнования с квалификации, уступила восьмой сеяной, представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась ровно один час.
Александрова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. Жабер подала пять эйсов, один раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.
За титул турнира в Мадриде Жабер сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором позднее встретятся представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман и 12-я сеяная, американка Джессика Пегула.
Комментарии
- 5 мая 2022
-
17:06
-
16:59
-
16:08
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:41
-
15:00
-
14:45
-
14:24
-
14:07
-
13:59
-
13:56
-
12:29
-
12:14
-
11:57
-
11:27
-
11:17
-
10:18
-
10:07
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
08:36
-
08:26
-
08:19
-
08:01
-
07:44
-
07:36
-
00:53
-
00:26
-
00:04
- 4 мая 2022
-
23:36
-
22:49
Партнерский контент