Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова не смогла выйти в финал турнира в Мадриде, уступив Жабер

Александрова не смогла выйти в финал турнира в Мадриде, уступив Жабер
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В полуфинале Александрова, начавшая соревнования с квалификации, уступила восьмой сеяной, представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась ровно один час.

Александрова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. Жабер подала пять эйсов, один раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.

За титул турнира в Мадриде Жабер сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором позднее встретятся представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман и 12-я сеяная, американка Джессика Пегула.

Мадрид (ж). 1/2 финала
05 мая 2022, четверг. 16:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022