Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде на отказе Музетти
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Соперник Зверева по матчу третьего круга итальянец Лоренцо Музетти, начавший соревнования с квалификации, отказался от продолжения борьбы в начале второго сета. Первую партию Музетти проиграл со счётом 3:6.
За 40 минут Зверев семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал оба созданных брейк-пойнта. Музетти не подал ни одного эйса, избежал ошибок на подаче и не имел шансов взять подачу соперника.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Зверев сыграет с победителем матча между канадцем, восьмым сеяным Феликсом Оже-Альяссимом и десятой ракеткой соревнований итальянцем Янником Синнером.
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