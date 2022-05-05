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Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде на отказе Музетти

Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде на отказе Музетти
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Соперник Зверева по матчу третьего круга итальянец Лоренцо Музетти, начавший соревнования с квалификации, отказался от продолжения борьбы в начале второго сета. Первую партию Музетти проиграл со счётом 3:6.

За 40 минут Зверев семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал оба созданных брейк-пойнта. Музетти не подал ни одного эйса, избежал ошибок на подаче и не имел шансов взять подачу соперника.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Зверев сыграет с победителем матча между канадцем, восьмым сеяным Феликсом Оже-Альяссимом и десятой ракеткой соревнований итальянцем Янником Синнером.

Мадрид (м). 3-й круг
05 мая 2022, четверг. 17:25 МСК
Лоренцо Музетти
63
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		0  
6 		1  
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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