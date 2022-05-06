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Алькарас обыграл Норри и стал соперником Надаля на «Мастерсе» в Мадриде

Алькарас обыграл Норри и стал соперником Надаля на «Мастерсе» в Мадриде
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В матче третьего круга соревнований седьмой сеяный Алькарас нанёс поражение представителю Великобритании Кэмерону Норри со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.

Алькарас семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Норри подал три эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Алькарас сыграет со своим соотечественником Рафаэлем Надалем, посеянным под третьим номером.

Мадрид (м). 3-й круг
05 мая 2022, четверг. 21:20 МСК
Кэмерон Норри
11
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 3
6 		6 4 6
         
Карлос Алькарас
9
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
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