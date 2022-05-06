Алькарас обыграл Норри и стал соперником Надаля на «Мастерсе» в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В матче третьего круга соревнований седьмой сеяный Алькарас нанёс поражение представителю Великобритании Кэмерону Норри со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.

Алькарас семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Норри подал три эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Алькарас сыграет со своим соотечественником Рафаэлем Надалем, посеянным под третьим номером.