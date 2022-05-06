Алькарас обыграл Норри и стал соперником Надаля на «Мастерсе» в Мадриде
Поделиться
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В матче третьего круга соревнований седьмой сеяный Алькарас нанёс поражение представителю Великобритании Кэмерону Норри со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.
Алькарас семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Норри подал три эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Алькарас сыграет со своим соотечественником Рафаэлем Надалем, посеянным под третьим номером.
Комментарии
- 6 мая 2022
-
00:42
- 5 мая 2022
-
20:46
-
20:28
-
20:23
-
20:14
-
18:31
-
17:06
-
16:59
-
16:08
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:41
-
15:00
-
14:45
-
14:24
-
14:07
-
13:59
-
13:56
-
12:29
-
12:14
-
11:57
-
11:27
-
11:17
-
10:18
-
10:07
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
08:36
-
08:26
-
08:19
-
08:01
-
07:44
Партнерский контент