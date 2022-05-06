Карлос Алькарас опубликовал пост после выхода на Рафаэля Надаля в Мадриде в день рождения
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Девятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как одержал победу в матче третьего круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Алькарас, которому вчера, 5 мая, исполнилось 19 лет, обыграл Кэмерона Норри из Великобритании со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. В четвертьфинале соперником Карлоса станет его соотечественник, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывший лидер рейтинга ATP Рафаэль Надаль.
«19 лет — и победа в матче в Мадриде. Не мог просить лучшего дня для себя. Спасибо за поздравления с днём рождения и поддержку!» — написал Карлос Алькарас.
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