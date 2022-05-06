Давид Гоффен оставил пост из двух слов после поражения от Рафаэля Надаля в Мадриде

Бельгийский теннисист Давид Гоффен опубликовал пост в своих соцсетях, после того как проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю в третьем круге грунтового турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Гоффен проиграл Надалю со счётом 3:6, 7:5, 6:7 (9:11).

«Спасибо, Мадрид», — написал бельгийский спортсмен.

В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде Рафаэль Надаль сыграет с соотечественником, девятой ракеткой мира, 19-летним Карлосом Алькарасом. В своём матче третьего круга Алькарас переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

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