В WTA обратились к Арине Соболенко

Пресс-служба WTA оставила комментарий под постом в соцсетях четвёртой ракетки мира, белорусской теннисистки Арины Соболенко. Спортсменку поздравили с днём рождения. Вчера, 5 мая, Соболенко исполнилось 24 года.
«С днём рождения, Арина», — отмечается в комментарии пресс-службы WTA под постом Соболенко.
В настоящее время Арина Соболенко находится в Риме (Италия), где с 9 по 15 мая пройдёт грунтовый турнир категории WTA-1000. Действующим победителем соревнований в Риме является лидер сезона, полька Ига Свёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла со счётом 7:6, 6:3 американку Кори Гауфф.
В апреле на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) Соболенко дошла до финала, где крупно проиграла первой ракетке мира, польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 2:6. Финал в Штутгарте – лучший результат Арины в текущем сезоне, который она начинала в статусе второй ракетки мира.
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