Андрей Рублёв объяснил, за счёт чего победил британца Эванса и вышел в 1/4 финала Мадрида

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть представителя Великобритании Даниэля Эванса в третьем круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Рублёв победил Эванса со счётом 7:6 (9:7), 7:5.

«Я не очень хорошо начал матч. Я был очень расстроен. Был счёт 40:0 [в одном из геймов], можно было провести простой форхенд, но я не справился. Сказал себе: если я ничего не поменяю, то не выиграю, а проиграю.

Я начал действовать более спокойно, стал играть лучше. В итоге мне удалось перевернуть ситуацию и выиграть сет. Второй сет сложился лучше. Думаю, я показал хороший уровень в последних играх», — приводит слова россиянина пресс-служба ATP.

В четвертьфинале соперником Рублёва станет пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас.

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