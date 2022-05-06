Стефанос Циципас высказался о предстоящем четвертьфинале с Андреем Рублёвым в Мадриде

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча грунтового «Мастерса» в Мадриде, в котором его соперником станет восьмой номер рейтинга ATP, россиянин Андрей Рублёв. Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 6 мая.

«Надо сделать свою работу [для победы]. Он жёстко бьёт по мячу. Конечно, мне придётся чуть больше сосредоточиться на своей защите. Я попытаюсь сделать это и выжать как можно больше с правильным отношением к делу и должным уровнем конкурентоспособности», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

Ранее Андрей Рублёв рассказал, как обыграл британца Даниэля Эванса в своём матче третьего круга.

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