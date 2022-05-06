Онс Жабер прокомментировала победу над Екатериной Александровой в полуфинале Мадрида

10-я ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Жабер обыграла Александрову со счётом 6:2, 6:3.
«У меня не такая хорошая статистика в играх с ней (Жабер выиграла лишь второй матч с Александровой из восьми. — Прим. «Чемпионата»). Я знала, что предстоит играть с агрессивной соперницей. Она плоско бьёт по мячу и добывает виннерсы. Мне надо было принять это и то, что от неё в любое время можно ждать эйса или виннерса.
Понимаю, что была фаворитом и хорошо играла. Я знала, что она немного устала, так как сыграла много матчей. Я была сосредоточена психологически и была готова победить. Я не была готова принять поражение», — приводит слова Жабер пресс-служба WTA.
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