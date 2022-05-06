Надаль назвал Алькараса фаворитом их четвертьфинала в Мадриде. Тот отреагировал

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль высказал мнение, что 19-летний Карлос Алькарас будет фаворитом в четвертьфинальном матче в Мадриде с ним. Встреча Надаль — Алькарас состоится сегодня, 6 мая, и начнётся не ранее 17:00 мск.
«Думаю, сейчас он лучше меня. Он демонстрирует хорошую динамику и пребывает в лучшем психологическом состоянии. Он моложе, и у него есть дополнительная энергия. Я ясно вижу, у кого будет преимущество в матче», — приводит слова Надаля Reuters.
«Он лучший в мире игрок на грунте, даже если говорит, что я фаворит, что сам он недостаточно готов. Рафу всегда надо считать здесь фаворитом, так как он пять раз брал здесь титул», — ответил Алькарас.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
- 6 мая 2022
-
11:00
-
09:42
-
09:04
-
08:59
-
08:32
-
08:24
-
08:16
-
08:06
-
07:43
-
00:42
- 5 мая 2022
-
20:46
-
20:28
-
20:23
-
20:14
-
18:31
-
17:06
-
16:59
-
16:08
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:41
-
15:00
-
14:45
-
14:24
-
14:07
-
13:59
-
13:56
-
12:29
-
12:14
-
11:57
-
11:27
-
11:17
-
10:18