Надаль назвал Алькараса фаворитом их четвертьфинала в Мадриде. Тот отреагировал

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль высказал мнение, что 19-летний Карлос Алькарас будет фаворитом в четвертьфинальном матче в Мадриде с ним. Встреча Надаль — Алькарас состоится сегодня, 6 мая, и начнётся не ранее 17:00 мск.

«Думаю, сейчас он лучше меня. Он демонстрирует хорошую динамику и пребывает в лучшем психологическом состоянии. Он моложе, и у него есть дополнительная энергия. Я ясно вижу, у кого будет преимущество в матче», — приводит слова Надаля Reuters.

«Он лучший в мире игрок на грунте, даже если говорит, что я фаворит, что сам он недостаточно готов. Рафу всегда надо считать здесь фаворитом, так как он пять раз брал здесь титул», — ответил Алькарас.

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