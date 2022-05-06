Рафаэль Надаль — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 6 мая, на грунтовом турнире ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) состоятся четвертьфинальные встречи. В одном из матчей 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграет с 19-летним соотечественником Карлосом Алькарасом, занимающим девятое место в рейтинге ATP. Матч Надаль — Алькарас начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Рафаэль Надаль — Карлос Алькарас на «Мастерсе» в Мадриде.

Напомним, в 2021 году победу на «Мастерсе» в Мадриде одержал немецкий теннисист Александр Зверев, победивший в финале представителя Италии Маттео Берреттини.

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