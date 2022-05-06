Андрей Рублёв — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 6 мая, на грунтовом турнире ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) состоятся четвертьфинальные встречи. В одном из матчей восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом, занимающим пятое место в рейтинге ATP. Матч Рублёв — Циципас начнётся не ранее 21:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Андрей Рублёв — Стефанос Циципас на «Мастерсе» в Мадриде.
Напомним, в 2021 году победу на «Мастерсе» в Мадриде одержал немецкий теннисист Александр Зверев, который в финальном матче обыграл представителя Италии Маттео Берреттини.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
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