Андрей Рублёв — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция матча «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 6 мая, на грунтовом турнире ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) состоятся четвертьфинальные встречи. В одном из матчей восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом, занимающим пятое место в рейтинге ATP. Матч Рублёв — Циципас начнётся не ранее 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Андрей Рублёв — Стефанос Циципас на «Мастерсе» в Мадриде.

Напомним, в 2021 году победу на «Мастерсе» в Мадриде одержал немецкий теннисист Александр Зверев, который в финальном матче обыграл представителя Италии Маттео Берреттини.

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