Новак Джокович высказался о своей депортации из Австралии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, как на него повлияла депортация из Австралии в преддверии Australian Open в январе. Напомним, Джоковича депортировали за отказ прививаться — для получения разрешения выступить на турнире необходим был документ о вакцинации.

«Я думал тогда: ладно, я не в Австралии, что есть, то есть, идём дальше. Но эмоциональные и ментальные следы того, что произошло, остались. Я только в последние недели действительно оставил это позади, стал превращать всё это в положительную энергию.

Это было что-то совершенно неожиданное для меня и оказало на меня влияние — думаю, скорее, умственно и эмоционально, нежели физически. Я просто пытался разобраться во всём и вернуться в оптимальное состояние ума, тела и души», — приводит слова Новака Daily Express.

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