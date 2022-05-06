Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Ольховский считает, что мадридский грунт не даёт Циципасу преимущества над Рублёвым

Андрей Ольховский считает, что мадридский грунт не даёт Циципасу преимущества над Рублёвым
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде, в котором восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв сыграет с пятым номером рейтинга ATP, греком Стефаносом Циципасом. Матч Рублёв — Циципас состоится сегодня, 5 мая, и начнётся не ранее 21:00 мск.

«Считаю, что шансы равны. Для меня нет явного фаворита. Оба играют достаточно уверенно сейчас.

На мой взгляд, Андрей более стабильный на задней линии, а Циципас более вариативный. Грунт в Мадриде — это вообще другой грунт, потому что там высота. Мадридский грунт не даёт Циципасу преимущества над Рублёвым. Будет интересный матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Теннисисты занимаются самообманом». Рублёв — о страхах игроков и победе над Джоковичем «Теннисисты занимаются самообманом». Рублёв — о страхах игроков и победе над Джоковичем

Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022