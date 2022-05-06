Андрей Ольховский считает, что мадридский грунт не даёт Циципасу преимущества над Рублёвым

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде, в котором восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв сыграет с пятым номером рейтинга ATP, греком Стефаносом Циципасом. Матч Рублёв — Циципас состоится сегодня, 5 мая, и начнётся не ранее 21:00 мск.
«Считаю, что шансы равны. Для меня нет явного фаворита. Оба играют достаточно уверенно сейчас.
На мой взгляд, Андрей более стабильный на задней линии, а Циципас более вариативный. Грунт в Мадриде — это вообще другой грунт, потому что там высота. Мадридский грунт не даёт Циципасу преимущества над Рублёвым. Будет интересный матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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