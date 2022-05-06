«Всегда рада вернуться». Вероника Кудерметова показала фотографии из Рима

25-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила подборку фотографий из Рима (Италия). Следующим стартом, в котором примет участие Кудерметова, станет турнир категории WTA-1000 в Риме. Он пройдёт с 9 по 15 мая.
«Всегда рада вернуться в этот прекрасный город», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива вероники кудерметовой
Фото: из личного архива вероники кудерметовой
Фото: из личного архива вероники кудерметовой
Напомним, на текущем грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде Кудерметова потерпела поражение в первом круге. Россиянка уступила второй ракетке мира, испанке Пауле Бадосе в двух сетах со счётом 3:6, 0:6.
Ранее Вероника Кудерметова ответила на вопрос об отстранении российских теннисистов от Уимблдона.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
- 6 мая 2022
-
15:02
-
14:53
-
14:40
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:47
-
13:14
-
13:01
-
11:00
-
09:42
-
09:04
-
08:59
-
08:32
-
08:24
-
08:16
-
08:06
-
07:43
-
00:42
- 5 мая 2022
-
20:46
-
20:28
-
20:23
-
20:14
-
18:31
-
17:06
-
16:59
-
16:08
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:41
-
15:00
-
14:45
-
14:24