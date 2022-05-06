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«Всегда рада вернуться». Вероника Кудерметова показала фотографии из Рима

«Всегда рада вернуться». Вероника Кудерметова показала фотографии из Рима
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25-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила подборку фотографий из Рима (Италия). Следующим стартом, в котором примет участие Кудерметова, станет турнир категории WTA-1000 в Риме. Он пройдёт с 9 по 15 мая.

«Всегда рада вернуться в этот прекрасный город», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива вероники кудерметовой

Фото: из личного архива вероники кудерметовой

Фото: из личного архива вероники кудерметовой

Напомним, на текущем грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде Кудерметова потерпела поражение в первом круге. Россиянка уступила второй ракетке мира, испанке Пауле Бадосе в двух сетах со счётом 3:6, 0:6.

Ранее Вероника Кудерметова ответила на вопрос об отстранении российских теннисистов от Уимблдона.

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