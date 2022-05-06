Даниилу Медведеву дали уайлд-кард на турнир в Женеве в мае

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев получил уайлд-кард на турнир в Женеве (Швейцария), который пройдёт с 14 по 21 мая. Об этом сообщают организаторы соревнований.

Также сообщается, что на турнире выступят действующий чемпион Каспер Рууд, финалист Денис Шаповалов и чемпион US Open 2020 года Доминик Тим.

Последний матч в туре Медведев провёл 31 марта. Даниил уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 3:6. Напомним, в начале апреля Медведев перенёс операцию по удалению грыжи. В конце апреля Даниил начал тренировочный процесс. Он снялся с турниров серии «Мастерс» — в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Они проходят друг за другом: Мадрид — с 1 по 8 мая, Рим — с 8 по 15 мая. Отметим, что «Ролан Гаррос» стартует через неделю после Рима, 22 мая. Медведев на данный момент присутствует в заявочном списке турнира.

Медведев показал новые тренировки на грунте: