Daily Express: Энди Маррей снялся с «Мастерса» в Риме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 15 мая. Об этом сообшает Daily Express.
Изначально Маррей должен был выступить в квалификации турнира, проведение которой запланировано на ближайшие выходные. Напомним, вчера, 5 мая, британский спортсмен из-за пищевого отравления снялся с матча третьего круга «Мастерса» в Мадриде, в котором его соперником должен был стать 20-кратный победитель ТБШ, первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
Действующим победителем Открытого чемпионата Италии является испанец Рафаэль Надаль.
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