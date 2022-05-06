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Шамиль Тарпищев подтвердил, что Медведев сыграет в Женеве и на «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев подтвердил, что Медведев сыграет в Женеве и на «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подтвердил, что вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев выступит на турнире в Женеве (Швейцария), а также сообщил об участии спортсмена в «Ролан Гаррос». Турнир в Женеве пройдёт с 9 по 15 мая, «Ролан Гаррос» — с 22 мая по 5 июня.

«Вчера разговаривал с Даниилом. Он сыграет в Женеве и на «Ролан Гаррос». Всё у него нормально, он тренируется. Даниилу надо набрать физическую форму. Но сам факт, что он сыграет и там и там», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Медведев пропустил начало грунтового сезона, после того как перенёс операцию по удалению грыжи.

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