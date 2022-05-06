Даниил Медведев подтвердил, что сыграет на турнире в Женеве в мае

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что выступит на турнире в Женеве (Швейцария), который пройдёт с 9 по 15 мая. Ранее организаторы объявили, что дали уайлд-кард Медведеву.

«Хорошие новости. Рад сыграть в Женеве», — написал Даниил в своих социальных сетях.

Последний матч в туре Медведев провёл 31 марта. Даниил уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 3:6. Напомним, в начале апреля Медведев перенёс операцию по удалению грыжи. В конце апреля Даниил начал тренировочный процесс. Он снялся с турниров серии «Мастерс» — в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Они проходят друг за другом: Мадрид — с 1 по 8 мая, Рим — с 8 по 15 мая. Отметим, что «Ролан Гаррос» стартует через неделю после Рима, 22 мая. Медведев на данный момент присутствует в заявочном списке турнира.

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