Даниил Медведев подтвердил, что сыграет на турнире в Женеве в мае

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что выступит на турнире в Женеве (Швейцария), который пройдёт с 9 по 15 мая. Ранее организаторы объявили, что дали уайлд-кард Медведеву.
«Хорошие новости. Рад сыграть в Женеве», — написал Даниил в своих социальных сетях.
Последний матч в туре Медведев провёл 31 марта. Даниил уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США) со счётом 6:7 (7:9), 3:6. Напомним, в начале апреля Медведев перенёс операцию по удалению грыжи. В конце апреля Даниил начал тренировочный процесс. Он снялся с турниров серии «Мастерс» — в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Они проходят друг за другом: Мадрид — с 1 по 8 мая, Рим — с 8 по 15 мая. Отметим, что «Ролан Гаррос» стартует через неделю после Рима, 22 мая. Медведев на данный момент присутствует в заявочном списке турнира.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
- 6 мая 2022
-
15:02
-
14:53
-
14:40
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:47
-
13:14
-
13:01
-
11:00
-
09:42
-
09:04
-
08:59
-
08:32
-
08:24
-
08:16
-
08:06
-
07:43
-
00:42
- 5 мая 2022
-
20:46
-
20:28
-
20:23
-
20:14
-
18:31
-
17:06
-
16:59
-
16:08
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:41
-
15:00
-
14:45
-
14:24