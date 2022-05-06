Рафаэль Надаль: победа «Реала» невероятна. Но это жестоко для «Ман Сити»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход футбольного клуба «Реал» (Мадрид) в финал Лиги чемпионов. Надаль — давний болельщик «Реала».

Напомним, «Реал» забил два гола в конце основного времени ответного полуфинала с «Манчестер Сити», сделав счёт 2:1 и переведя встречу в дополнительное время (первый матч закончился победой английского клуба со счётом 4:3). В дополнительное время Карим Бензема забил решающий гол с пенальти.

«Победа была невероятной, захватывающей, незабываемой для тех из нас, кто является фанатом «Реала» и любит футбол. Точно так же это было жестоко для «Манчестер Сити». Я как спортсмен знаю, насколько тяжело проигрывать вот так», — приводит слова Надаля Marca.

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