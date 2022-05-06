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Новак Джокович победил Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Новак Джокович победил Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович выиграл четвертьфинальный матч на грунтовом турнире ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором его соперником был поляк Хуберт Хуркач (14-е место в рейтинге ATP). Джокович победил Хуркача со счётом 6:3, 6:4 и вышел в полуфинал. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

На счету Джоковича шесть подач навылет и одна ошибка на подаче. Новак реализовал два брейк-пойнта из шести (33%). У Хуркача три эйса и две двойные ошибки. У него не было ни единого брейк-пойнта.

В полуфинале соперником Джоковича будет победитель противостояния Рафаэль Надаль — Карлос Алькарас (оба — Испания).

Мадрид (м). 1/4 финала
06 мая 2022, пятница. 15:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Хуберт Хуркач
14
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Джокович набивает мяч вместе с Неймаром и Верратти:

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