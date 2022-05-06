Новак Джокович победил Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович выиграл четвертьфинальный матч на грунтовом турнире ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором его соперником был поляк Хуберт Хуркач (14-е место в рейтинге ATP). Джокович победил Хуркача со счётом 6:3, 6:4 и вышел в полуфинал. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
На счету Джоковича шесть подач навылет и одна ошибка на подаче. Новак реализовал два брейк-пойнта из шести (33%). У Хуркача три эйса и две двойные ошибки. У него не было ни единого брейк-пойнта.
В полуфинале соперником Джоковича будет победитель противостояния Рафаэль Надаль — Карлос Алькарас (оба — Испания).
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Джокович набивает мяч вместе с Неймаром и Верратти:
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