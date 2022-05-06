19-летний Карлос Алькарас обыграл Рафаэля Надаля и вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Девятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия пробился в полуфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

19-летний теннисист на четвертьфинальной стадии обыграл 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в трёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. На счету Алькараса четыре эйса, три двойные ошибки и четыре брейка при пяти брейк-пойнтах. Надаль за три сета выполнил одну подачу навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что Алькарас подвернул ногу во втором сете при счёте 2:1 в пользу Надаля. Карлос взял медицинскую паузу, вызвав врачей на корт. После этого Алькарас не взял во втором сете ни одного гейма.

В полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде Алькарас сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.