Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка основной сетки «Ролан Гаррос»
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Определилась дата, когда пройдёт жеребьёвка основной сетки «Ролан Гаррос». Это произойдёт 19 мая.
22 мая в Париже стартует второй в году турнир «Большого шлема» – «Ролан Гаррос». Теннисисты сыграют на грунтовом покрытии.
Серб Новак Джокович является действующим чемпионом турнира у мужчин, чешка Барбора Крейчикова – у женщин. В одиночном разряде, как обычно, сыграют 128 теннисистов и 128 теннисисток.
29 апреля президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон подтвердил, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на «Ролан Гаррос». Ранее сообщалось, что руководство «Ролан Гаррос» игнорирует позицию Уимблдона и намерено допустить россиян и белорусов до турнира.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
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