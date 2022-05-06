«Я ошибался! Он станет №1 уже в этом году». Кафельников — о победе Алькараса над Надалем

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

19-летний Алькарас одержал победу во встрече с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем (6:2, 1:6, 6:3).

«Я ошибался! Он станет №1 уже в этом году», — написал Кафельников у себя в «твиттере».

Отметим, что Алькарас подвернул ногу во втором сете при счёте 2:1 в пользу Надаля. Карлос взял медицинскую паузу, вызвав врачей на корт. После этого Алькарас не взял во втором сете ни одного гейма. В третьем сете Карлос смог вернуться в игру и одержал победу.

В полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде Алькарас сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.