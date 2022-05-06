«Я ошибался! Он станет №1 уже в этом году». Кафельников — о победе Алькараса над Надалем

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.
19-летний Алькарас одержал победу во встрече с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем (6:2, 1:6, 6:3).
«Я ошибался! Он станет №1 уже в этом году», — написал Кафельников у себя в «твиттере».
Отметим, что Алькарас подвернул ногу во втором сете при счёте 2:1 в пользу Надаля. Карлос взял медицинскую паузу, вызвав врачей на корт. После этого Алькарас не взял во втором сете ни одного гейма. В третьем сете Карлос смог вернуться в игру и одержал победу.
В полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде Алькарас сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.
- 6 мая 2022
-
21:08
-
20:39
-
19:45
-
17:00
-
16:34
-
16:01
-
15:02
-
14:53
-
14:40
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:47
-
13:14
-
13:01
-
11:00
-
09:42
-
09:04
-
08:59
-
08:32
-
08:24
-
08:16
-
08:06
-
07:43
-
00:42
- 5 мая 2022
-
20:46
-
20:28
-
20:23
-
20:14
-
18:31
-
17:06
-
16:59
-
16:08
-
16:07
-
16:05