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Определилась сетка женского грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме

Определилась сетка женского грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме
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Стала известна сетка женского грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Интересные встречи первого круга:

Эмма Радукану (Великобритания) — Бьянка Андрееску (Канада)
Наоми Осака (Япония) — Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Симона Халеп (Румыния) — Ализе Корне (Франция)
Коко Гауфф (США) — Анжелика Кербер (Германия)

Матчи российских теннисисток в первом круге:

Людмила Самсонова — Джессика Пегула (США)
Слоан Стивенс (США) — Екатерина Александрова
Анастасия Павлюченкова (14) — Лейла Фернандес (Канада)
Дарья Касаткина — Тамара Зиданшек (Словения)
Победительница квалификации — Вероника Кудерметова

Женский турнир в Риме пройдёт с 9 по 15 мая. Призовой фонд соревнований в этом году составит € 2 527 250.

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