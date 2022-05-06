Определилась сетка женского грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме

Стала известна сетка женского грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Интересные встречи первого круга:

Эмма Радукану (Великобритания) — Бьянка Андрееску (Канада)

Наоми Осака (Япония) — Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Симона Халеп (Румыния) — Ализе Корне (Франция)

Коко Гауфф (США) — Анжелика Кербер (Германия)

Матчи российских теннисисток в первом круге:

Людмила Самсонова — Джессика Пегула (США)

Слоан Стивенс (США) — Екатерина Александрова

Анастасия Павлюченкова (14) — Лейла Фернандес (Канада)

Дарья Касаткина — Тамара Зиданшек (Словения)

Победительница квалификации — Вероника Кудерметова

Женский турнир в Риме пройдёт с 9 по 15 мая. Призовой фонд соревнований в этом году составит € 2 527 250.

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