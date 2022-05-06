Определилась сетка мужского «Мастерса» в Риме, в котором сыграют Рублёв, Хачанов и Карацев

Определилась сетка мужского грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Интересные встречи первого круга:

Доминик Тим (Австрия) — Фабио Фоньини (Италия)

Стэн Вавринка (Швейцария) — Райлли Опелка (США, 14)

Себастьян Корда (США) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Миомир Кецманович (Сербия)

Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Давид Гоффен (Бельгия).

Первые матчи российских теннисистов:

Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) - Аслан Карацев

Андрей Рублёв (6) — победитель матча Филип Краинович (Сербия) — Фрэнсис Тиафо (США)

Карен Хачанов — победитель квалификации.

Мужской грунтовый «Мастерс» в Риме (Италия) состоится с 8 по 15 мая. Призовой фонд соревнований в этом году составит € 5 415 410.