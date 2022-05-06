Рублёв в трёх сетах уступил Циципасу и выбыл на стадии 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Рублёв уступил пятой ракетке мира, греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 6:2, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.
Рублёв выполнил пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету Циципаса десять подач навылет и одна двойная. Стефанос сделал лишь два брейка при семи брейк-пойнтах.
Отметим, что в третьем сете при счёте 4:5 у Рублёва был двойной брейк-пойнт, но в итоге он не сумел выиграть этот гейм и потерпел поражение.
Соперником Стефаноса Циципаса в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Зверев (Германия).
Призовой фонд турнира в этом году составил € 2 614 465. Действующим чемпионом соревнований является Александр Зверев.
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