Рублёв в трёх сетах уступил Циципасу и выбыл на стадии 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Рублёв уступил пятой ракетке мира, греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 6:2, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.

Рублёв выполнил пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету Циципаса десять подач навылет и одна двойная. Стефанос сделал лишь два брейка при семи брейк-пойнтах.

Отметим, что в третьем сете при счёте 4:5 у Рублёва был двойной брейк-пойнт, но в итоге он не сумел выиграть этот гейм и потерпел поражение.

Соперником Стефаноса Циципаса в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Зверев (Германия).

Призовой фонд турнира в этом году составил € 2 614 465. Действующим чемпионом соревнований является Александр Зверев.