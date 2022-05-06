Циципас написал два слова на камере после матча с Рублёвым и не смог объяснить их смысл

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас написал на камере странное словосочетание на английском языке после победы в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде над россиянином Андреем Рублёвым.

Стефанос написал «orange chair», что в переводе на русский язык означает «оранжевый стул».

«Я сам понятия не имею, что это значит. Мне просто пришло это в голову, и я решил написать так на стекле камеры», — улыбаясь, сказал Циципас в послематчевом интервью.

Соперником Стефаноса Циципаса в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Зверев (Германия). Матч потенциальных соперников грека начнётся сегодня, 6 мая, в 23:30 мск.

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