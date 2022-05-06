Циципас написал два слова на камере после матча с Рублёвым и не смог объяснить их смысл

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас написал на камере странное словосочетание на английском языке после победы в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде над россиянином Андреем Рублёвым.
Стефанос написал «orange chair», что в переводе на русский язык означает «оранжевый стул».
«Я сам понятия не имею, что это значит. Мне просто пришло это в голову, и я решил написать так на стекле камеры», — улыбаясь, сказал Циципас в послематчевом интервью.
Соперником Стефаноса Циципаса в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Зверев (Германия). Матч потенциальных соперников грека начнётся сегодня, 6 мая, в 23:30 мск.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
- 6 мая 2022
-
23:48
-
23:34
-
23:29
-
23:12
-
22:43
-
22:20
-
21:08
-
20:39
-
19:45
-
17:00
-
16:34
-
16:01
-
15:02
-
14:53
-
14:40
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:47
-
13:14
-
13:01
-
11:00
-
09:42
-
09:04
-
08:59
-
08:32
-
08:24
-
08:16
-
08:06
-
07:43
-
00:42
- 5 мая 2022
-
20:46
-
20:28
-
20:23
-
20:14