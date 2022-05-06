Циципас — лидер ATP по победам в 2022-м году. Рублёв — третий с 25-ю выигранными матчами

Твиттер-аккаунт ATP предоставил статистическую сводку, исходя из которой пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас является лидером 2022 года по количеству побед на всех турнирах под эгидой организации. Теннисист выиграл 27 матчей при восьми поражениях.

Вторым является 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас. Он одержал 26 побед, проиграв лишь три матча. Третий — россиянин Андрей Рублёв. У восьмой ракетки мира 25 побед при шести проигрышах.

Отметим, что с понедельника Карлос Алькарас поднимется на шестую строчку рейтинга ATP, Андрей Рублёв — на седьмую.

Соперником Стефаноса Циципаса в полуфинале текущего грунтового «Мастерса» в Мадриде станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Зверев (Германия). Грек останется на пятой строчке мужского рейтинга.

Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля: