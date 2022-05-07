Алькарас: очень мало игроков могут сказать, что когда-то обыгрывали Надаля на грунте

Девятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над Рафаэлем Надалем в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (6:2, 1:6, 6:3).
«Победить Рафу – лучшего грунтовика в истории – значит очень много. Вся работа, которую я проделывал каждый день, дала свои плоды. Очень мало игроков могут сказать, что когда-то обыгрывали Надаля на грунте. К счастью, теперь я один из них.
Падение во втором сете сильно на меня повлияло. Я пошел в туалет, умылся и сказал себе: «Так, Чарли, если не снимаешься, то думай об игре. Не думай о лодыжке, не думай ни о чем другом. Сражайся до последнего мяча, ведь ты знаешь, что на это способен». Это было ключевым моментом», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля
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