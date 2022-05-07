Зверев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Мадриде. На стадии четвертьфинала он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Зверев сделал 1 подачу навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнта. На счету канадца 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брей-пойнт из 4.

За выход в финал турнира Зверев встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев, который в финальном матче прошлого года обыграл итальянца Маттео Берреттини.