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Зверев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Мадриде

Зверев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Мадриде
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Мадриде. На стадии четвертьфинала он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Зверев сделал 1 подачу навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнта. На счету канадца 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брей-пойнт из 4.

За выход в финал турнира Зверев встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев, который в финальном матче прошлого года обыграл итальянца Маттео Берреттини.

Мадрид (м). 1/4 финала
06 мая 2022, пятница. 23:35 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
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