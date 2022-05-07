Циципас прокомментировал победу над Рублёвым на турнире в Мадриде

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира в Мадриде.

«Рублёв действительно вкладывал много силы в удары, и было нелегко предсказать, что будет дальше. Играть с ним никогда не бывает легко, и мне действительно пришлось пережить ту последнюю игру и в значительной степени отдать свою душу, чтобы закончить ее таким хорошим образом. Честно говоря, я чувствую себя прекрасно, и я действительно надеюсь, что смогу продолжать в том же духе, играя так агрессивно и творчески на корте», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

В полуфинале турнира в Мадриде Циципас встретится с представителем Германии Александром Зверевым. Матч состоится 7 мая.