Андрей Рублёв: и не надеюсь сыграть на Уимблдоне

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о возможном участии на Уимблдоне.



«Я не питаю надежд. Прежде всего, думаю, что если они объявили уже одно решение, то не думаю, что отступят. Конечно, если решение изменится, это будет очень, очень приятно, и это будет очень хороший шаг со стороны организаторов. Считаю, что если мы сыграем, можем быть намного полезнее, чем если нас вообще забанят.



Думаю, что между ATP и Уимблдоном всё ещё идут переговоры, или что-то в этом роде, так что посмотрим, чем закончится эта история. Хотя, как я понимаю, что скорее всего мы там не сыграем… я особо и не надеюсь», — приводит слова Рублёва Eurosport.

Вчера, 6 мая, Рублёв потерпел поражение в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).



Рублёв уступил пятой ракетке мира, греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 6:2, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.