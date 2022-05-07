Джокович расхвалил 19-летнего Алькараса перед игрой в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович похвалил 19-летнего Карлоса Алькараса, с которым встретится в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде.
«Очевидно, что он особенный игрок. Он побил много рекордов, стал самым молодым игроком топ-10 за последние несколько десятилетий.
До этого у нас были выдающиеся чемпионы, как Майкл Чанг, который выиграл турнир «Большого шлема» в 16 лет, и так далее. Но сейчас мы отвыкли от тинейджеров в топ-10, играющих на таком высоком уровне. Его рост и прогресс в последние полгода потрясающие.
За пределами корта он отличный парень. В Мадриде мы с ним потренировались, провели время вне тенниса. И должен сказать, что он со всех сторон – на корте и за его пределами – отличный парень.
Мне очень нравится смотреть его игру – как и многим другим в туре. Он очень полезен для тура. Здорово, что есть молодой игрок, который так хорошо выступает и становится глотком свежего воздуха для теннисного мира.
А ещё он отличный парень, очень скромный и с правильными ценностями. Идеальный набор», — сказал Джокович на пресс-конференции «Мастерса» в Мадриде.
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