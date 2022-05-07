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«Наверное, я буду нервничать». Алькарас — о первой игре с Джоковичем в полуфинале Мадрида

«Наверное, я буду нервничать». Алькарас — о первой игре с Джоковичем в полуфинале Мадрида
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Девятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем полуфинальном матче с сербом Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Мадриде.

«Он добился невероятных вещей в теннисе. Новак является одним из величайших игроков в истории. Наверное, я буду нервничать, но постараюсь как можно лучше с этим бороться.

Знаю, что у меня будут шансы. На этой неделе мы с ним тренировались, это поможет понять, как ему противостоять», — приводит слова Алькараса L'Equipe.

Напомним, в четвертьфинале турнира в Мадриде Алькарас обыграл 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля (6:2, 1:6, 6:3). Сегодня, 7 мая, 19-летний теннисист сразится с Новаком Джоковичем во встрече за выход в финал соревнований.

Игра Джоковича и Алькараса начнётся в 17:00 мск.

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