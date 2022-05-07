«Наверное, я буду нервничать». Алькарас — о первой игре с Джоковичем в полуфинале Мадрида

Девятая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем полуфинальном матче с сербом Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Мадриде.
«Он добился невероятных вещей в теннисе. Новак является одним из величайших игроков в истории. Наверное, я буду нервничать, но постараюсь как можно лучше с этим бороться.
Знаю, что у меня будут шансы. На этой неделе мы с ним тренировались, это поможет понять, как ему противостоять», — приводит слова Алькараса L'Equipe.
Напомним, в четвертьфинале турнира в Мадриде Алькарас обыграл 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля (6:2, 1:6, 6:3). Сегодня, 7 мая, 19-летний теннисист сразится с Новаком Джоковичем во встрече за выход в финал соревнований.
Игра Джоковича и Алькараса начнётся в 17:00 мск.
Российские теннисисты против «Большой тройки». Все победы!
- 7 мая 2022
-
10:04
-
09:57
-
09:46
-
05:45
-
03:10
-
02:08
-
00:32
- 6 мая 2022
-
23:48
-
23:34
-
23:29
-
23:12
-
22:43
-
22:20
-
21:08
-
20:39
-
19:45
-
17:00
-
16:34
-
16:01
-
15:02
-
14:53
-
14:40
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:47
-
13:14
-
13:01
-
11:00
-
09:42
-
09:04
-
08:59
-
08:32
-
08:24
-
08:16